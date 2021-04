13:35

Crianças mexicanas aprendem a usar armas para se protegerem dos cartéis de droga

Cansados da violência, os habitantes de uma vila no estado de Guerrero, no México, rodeada por cartéis de droga, permitiram que as crianças tivessem treino militar e aprendessem a usar armas para se defenderem. O caso está a chocar o país.