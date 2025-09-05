Sábado – Pense por si

05 de setembro de 2025 às 21:47

Cortiça escapa à tarifa de 15% imposta pelos EUA a vários produtos. Exportadores portugueses comemoram notícia

Portugal é um dos maiores produtores de cortiça e escapa, por isso, às tarifas impostas por Donald Trump que deixou o produto isento.

