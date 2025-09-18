Sábado – Pense por si

18 de setembro de 2025 às 17:49

Corpos no chão coberto de ‘sangue’: Manifestantes exigem resgate de reféns frente à residência de Netanyahu

Manifestantes vestidos de branco e cobertos de tinta vermelha, para representar os reféns mortos durante a guerra em Gaza, reuniram-se esta quarta-feira perto da residência do primeiro-ministro israelita para exigir o regresso dos reféns que ainda se encontram em Gaza.

