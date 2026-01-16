Sábado – Pense por si

16 de janeiro de 2026

Corpos de 32 oficiais cubanos mortos durante ataque dos EUA na Venezuela regressam a casa

Os corpos de 32 oficiais cubanos mortos durante uma operação militar dos Estados Unidos na Venezuela foram repatriados para Havana, Cuba, esta quinta-feira, onde milhares de pessoas os aguardaram em clima de luto nacional.

