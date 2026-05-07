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07 de maio de 2026 às 18:07

Astronautas da missão Artemis II divertem-se com água em gravidade zero

Os astronautas da missão Artemis II partilharam imagens de uma experiência divertida em gravidade zero, enquanto brincavam com água no interior da nave. Jeremy Hansen, que realizou o seu primeiro voo espacial, foi apresentado pelos colegas aos efeitos da ausência de gravidade através de pequenas experiências em órbita.

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