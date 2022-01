Há 20 minutos

Controlado incêndio no parlamento da África do Sul

O incêndio começou por volta das 05h00 (03h00 em Lisboa) de domingo na ala mais antiga, concluída em 1884, com salas cobertas de madeira preciosa. Um homem de 49 anos de idade foi detido e acusado de "roubo, fogo posto". O fogo ainda ardia nas partes mais antigas do edifício, que contém cerca de 4.000 obras de arte e património, algumas datadas do século XVII.