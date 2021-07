07:39

Continuam as operações de resgate do edifício que ruiu em Miami

Bombeiros e outros operacionais continuam as operações de resgate depois do desabamento parcial de uma torre de 12 anos, em Miami, EUA. Os últimos números apontam para 18 mortos e 145 desaparecidos. Entre as vítimas mortais já resgatadas há crianças entre os 10 e os 4 anos.