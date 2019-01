A carregar o vídeo ...

O navio de carga MSC Zoe perdeu 270 contentores. Alguns caíram no Mar do Norte, outros foram destruídos. Agora, as praias holandesas nas ilhas Wadden estão cheias de objetos. A Guarda Costeira holandesa mostra as imagens da destruição dos contentores.

Contentores tombados e destruídos no MSC Zoe caíram no Mar do Norte













