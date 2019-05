A carregar o vídeo ...

Um condutor partilhou no Reddit um vídeo do momento em que lhe bateram por trás. Carro desviou-se do que estava à frente antes de encostar em segurança.

11:41

Condutor "salvo" pelo piloto automático da Tesla Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.