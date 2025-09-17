Sábado – Pense por si

17 de setembro de 2025 às 17:12

Condutor atira carro contra portão de edifício do FBI e deixa para trás bandeira americana

Um homem conduziu um veículo contra o portão do escritório do FBI em Pittsburgh, EUA, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, lançou uma bandeira americana sobre o portão e fugiu do local. As autoridades classificam o episódio como um “ataque deliberado”.

