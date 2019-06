A carregar o vídeo ...

Em Paris, no domingo, um homem estava a ajudar um cego a atravessar a passadeira quando um condutor não terá parado para completarem a travessia. O homem invisual irritou-se e deu uma pancada no carro, o que levou o condutor a sair do veículo e agredir o francês que estava a ajudar.

17:38

Condutor agride homem que ajudava cego a atravessar a estrada











