Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de setembro de 2025 às 15:52

Como o suspeito de matar Charlie Kirk se entregou à polícia

“Estava com medo que uma equipa da SWAT invadisse a casa”, revelou o xerife do Condado de Washington. Nate Brooksby, revelou ainda como foi o telefonema que levou as autoridades até Tyler Robinson.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana