28 de agosto de 2025 às 12:06

Como Hong Kong treina para responder a um ataque terrorista

As autoridades de Hong Kong realizaram um exercício antiterrorismo em larga escala no Terminal Kai Tak. O exercício simulou um plano que visava a realização de vários ataques na cidade.

