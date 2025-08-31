Sábado – Pense por si

31 de agosto de 2025 às 14:08

Comboio de passageiros descarrila no Egito, matando pelo menos 3 pessoas

Os descarrilamentos e acidentes de comboios são comuns no Egito, onde um sistema ferroviário envelhecido também tem sido afetado por má gestão. 94 pessoas ficaram feridas.

