Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de novembro de 2025 às 17:25

Colisão entre dois comboios na Eslováquia faz dezenas de feridos

Primeiro-ministro do país diz que colisão terá sido "provavelmente causada por erro humano".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana