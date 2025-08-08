Sábado – Pense por si

08 de agosto de 2025 às 22:17

Colisão entre comboio e carrinha na Polónia acaba em fuga milagrosa

Imagens de segurança mostram o momento em que o motorista de uma carrinha, que ficou preso entre as barreiras de uma passagem de nível na Polónia, escapa milagrosamente quando um comboio colide com o veículo.

