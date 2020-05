A carregar o vídeo ...

Uma cobra com cerca de 80 centímetros foi resgatada, esta segunda-feira, pela PSP de um amortecedor de um carro em Matosinhos. O resgate deu-se pelas 14h00, tendo comparecido no local dois agentes da Brigada de Proteção Ambiental da PSP que, munidos de equipamento para o efeito, conseguiram retirar o réptil do amortecedor do veículo. O réptil, do qual não foi revelada a espécie, foi entregue no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia.

25.05.2020 21:42

Cobra resgatada pela PSP de amortecedor de um carro em Matosinhos











