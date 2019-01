A carregar o vídeo ...

Um grupo de seis pessoas fugiu de um restaurante em Devon, no Reino Unido, deixando para trás uma conta de 250 euros. O dono do estabelecimento decidiu publicar as imagens de videovigilância nas redes sociais.

15:16

Clientes fogem sem pagar de restaurante no Reino Unido Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.