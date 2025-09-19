Sábado – Pense por si

19 de setembro de 2025 às 18:54

Cliente inesperado: Urso passeia em corredores de supermercado em Nova Jersey

Um urso-negro desorientado foi filmado a vaguear pelos corredores de um supermercado em Nova Jersey, nos EUA, deixando os clientes e funcionários boquiabertos.

