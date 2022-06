Há 26 minutos

Cinco mil passageiros afetados. Pilhas de malas revelam o caos no aeroporto de Heathrow

A falta de mão de obra, as greves e a chegada do verão estão a deixar os aeroportos europeus no caos. Heathrow, em Londres, viveu este fim de semana uma situação caótica, com mais de 5.000 pessoas afetadas.