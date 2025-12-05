Sábado – Pense por si

05 de dezembro de 2025 às 15:07

Cinco concelhos vão sofrer cortes de luz já este domingo. Há ruas no centro de Lisboa afetadas

Os cortes de eletricidade programados para trabalhos de manutenção da rede elétrica vão afetar cinco concelhos este domingo.

