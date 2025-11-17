Sábado – Pense por si

17 de novembro de 2025

Manifestantes celebram condenação da ex-primeira-ministra do Bangladesh à morte

Sheikh Hasina foi condenada à pena de morte por crimes contra a humanidade, devido à repressão violenta dos protestos estudantis do ano passado. Em Daca, capital do país, a sentença foi recebida com euforia.

