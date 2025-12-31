Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de dezembro de 2025 às 18:24

China celebra contagem regressiva para 2026 com espetáculo de luzes

A China deu as boas-vindas ao ano novo com um espetacular 'show' de luzes e cores na Grande Muralha de Juyongguan, no norte do país.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30