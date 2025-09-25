Sábado – Pense por si

25 de setembro de 2025 às 15:47

China anuncia nova meta climática para reduzir emissões de gases com efeito de estufa

O presidente chinês, Xi Jinping, anunciou, esta quarta-feira, durante uma cimeira do clima realizada à margem da Assembleia Geral da ONU, que o país tem como meta cortar as emissões entre 7% e 10% até 2035.

