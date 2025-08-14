Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de agosto de 2025 às 21:42

Cheias em Caxemira fazem pelo menos 32 mortos

As equipas de resgate já conseguiram retirar 100 pessoas dos destroços presentes na zona de Caxemira administrada pela Índia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)