02 de novembro de 2025 às 16:42

Cessar-fogo mantém-se, mas palestinianos deslocados enfrentam condições extremas

Apesar da pausa nos combates, milhares vivem em abrigos improvisados, com pouca comida, água e cuidados médicos. A ajuda humanitária ainda não chega para todos e o desafio de sobreviver continua.

