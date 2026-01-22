Sábado – Pense por si

22 de janeiro de 2026 às 10:11

CEO da Ryanair rejeita ideia de Elon Musk comprar a companhia

Michael O’Leary descartou publicamente a ideia de Elon Musk adquirir a Ryanair, numa troca de provocações que tem ganho destaque nas redes sociais e na imprensa internacional.

