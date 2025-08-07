Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de agosto de 2025 às 21:49

CEO da Apple surpreende Trump com presente em ouro de 24 quilates

CEO da Apple, Tim Cook, ofereceu ao presidente Trump uma peça de vidro com uma base de ouro de 24 quilates, tudo feito nos EUA, como o próprio sublinhou.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h