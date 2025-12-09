Sábado – Pense por si

09 de dezembro de 2025 às 15:40

Centro histórico de Roma preparado para o Natal

Luzes, árvores e muitas decorações natalícias já enchem as ruas do centro de Roma, Itália.

