12 de outubro de 2025 às 15:05

Centenas protestam em Oslo antes do jogo contra a seleção israelita

Cerca de mil manifestantes noruegueses pró-Palestina marcharam até ao estádio Ullevaal, em Oslo, para contestar a presença da seleção de Israel no jogo de qualificação para o Mundial 2026.

