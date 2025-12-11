Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de dezembro de 2025 às 15:04Correio da Manhã

Centenas de pessoas reunidas no Rossio em protesto em dia de greve geral

Já estão reunidas várias pessoas no Rossio para a manifestação desta quinta-feira, dia de greve geral no País, para lutar contra o novo pacote laboral proposto pelo Governo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana