Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de outubro de 2025 às 12:10

Centenas de pessoas presas no Monte Evereste devido a tempestade de neve

Uma tempestade de neve deixou centenas de pessoas presas em acampamentos turísticos na encosta do Monte Evereste, no Tibete, este domingo. Centenas de equipas de resgate foram mobilizadas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana