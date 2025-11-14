Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de novembro de 2025 às 16:20

Católicos peruanos erguem estátua em homenagem ao Papa Leão XIV

O Papa Leão XIV foi homenageado pelos católicos peruanos com uma estátua na cidade de Chiclayo, onde foi bispo durante oito anos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana