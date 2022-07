Há 55 minutos

Casas engolidas pelas camas nos subúrbios de Atenas

Várias casas foram tomadas pelas chamas e os bombeiros passaram a noite a tentar combater os fogos e a lutar contra o vento perto do Monte Pentélico, no norte de Atenas, Grécia. As temperaturas altas no sul da Europa têm originado vários fogos.