06 de agosto de 2025 às 13:26

Casas e estradas completamente destruídas após inundações na Índia. Há vários desaparecidos

Equipas de resgate procuram, esta quarta-feira, dezenas de desaparecidos na aldeia indiana dos Himalaias depois de um dia de chuva intensa ter inundado a região.

