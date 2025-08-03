Sábado – Pense por si

Vídeos
03 de agosto de 2025 às 10:04

Casal resgatado após passar 12 horas preso em escarpa de praia em Sintra

Um casal russo, esteve pelo menos 12 horas retido numa escarpa, situada entre as praias da Adraga e do Cavalo, no concelho de Sintra. Só na manhã deste sábado é que o salvamento ocorreu, após ambos terem sido vistos, em aflição, por várias testemunhas

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana