Ricardo Soares e Vânia Mendes tiveram que deixar o filho de três anos com uma tia enquanto recuperavam da infeção provocada pelo novo coronavírus. Durante um mês e meio, contactaram com Salvador por videoconferência. O fotógrafo que ia registar o casamento - entretanto adiado - fotografou o momento do abraço.

09:03

Casal reencontra filho após cinco semanas de luta contra a covid-19











