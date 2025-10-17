Sábado – Pense por si

17 de outubro de 2025 às 15:49

Casa vista a ‘navegar’ após passagem do tufão Halong no Alasca

O tufão Halong atingiu o estado norte-americano do Alasca esta semana, obrigando a que várias aldeias costeiras fossem evacuadas. Uma das moradoras, gravou um vídeo que mostra uma casa praticamente submersa a ser arrastada pela água.

