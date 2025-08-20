Sábado – Pense por si

20 de agosto de 2025 às 18:18Associated Press

Casa Branca diz que Putin prometeu a Trump que teria uma reunião direta com Zelensky

A Casa Branca insistiu, na terça-feira, que o presidente russo, Vladimir Putin, prometeu ao presidente norte-americano, Donald Trump, que teria um encontro direto com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

