13 de novembro de 2025 às 09:30

Carros praticamente submersos numa estrada alagada em Sesimbra

Estrada que vai do Fogueteiro para Sesimbra está alagada e são muitos os carros presos, que não conseguem transitar. A chuva forte desta madrugada causou danos, com a maior parte das ocorrências a serem registadas na região Oeste, Leiria, Coimbra, Área Metropolitana de Lisboa e península de Setúbal.

