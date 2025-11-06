Sábado – Pense por si

06 de novembro de 2025 às 15:32

Carro explode e provoca bola de fogo em rua de Nova Iorque

Um carro explodiu após ter sido atingido por um incêndio que terá tido origem em lixo, no Bronx, em Nova Iorque, EUA, e acabou por provocar uma enorme bola de fogo. Sete bombeiros ficaram feridos.

