26 de setembro de 2025 às 21:32

Carro-banana gigante bate recorde mundial

O britânico Steve Braithwaite construiu, nos Estados Unidos, um carro em forma de banana com quase 7 metros de comprimento, baseado numa ‘pick-up’ Ford F-150. O veículo, capaz de atingir 136 km/h e transportar quatro pessoas, entrou para o livro dos recordes como o maior “carro-banana” do mundo.

