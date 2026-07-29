Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de julho de 2026 às 18:31

Carolina do Sul presta última homenagem a senador norte-americano Lindsey Graham

O senador norte-americano, Lindsey Graham, regressou esta quarta-feira à Carolina do Sul, o estado norte-americano que representou durante mais de duas décadas, para o funeral e sepultamento. Centenas de pessoas, entre familiares, amigos e figuras políticas, prestaram homenagem ao republicano, que morreu aos 71 anos.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30