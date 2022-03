20:36

Capturado momento em que sismo de magnitude 7,3 abala o Japão

Em Sendai, no norte do Japão, um morador registou o impacto que o terramoto desta terça-feira teve no seu apartamento. O sismo teve o seu epicentro a 60 quilómetro de profundidade e chegou a ser sentido em Tóquio, a mais de 275 quilómetros, onde mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade por momentos.