03 de dezembro de 2025 às 14:15

Capitólio acende árvore de Natal de 2025

Batizada de ‘Silver Belle’, a árvore de Natal do Capitólio, com 16 metros de altura, foi esta terça-feira iluminada em Washington.

