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19 de março de 2026 às 10:47

Filme da semana | O mundo animado de 'Amélie'

'A Pequena Amélie' é uma animação franco-belga, nomeada para o Óscar na categoria, que conta como uma menina aprende a deixar de ser bebé no Japão rural dos anos 60.

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