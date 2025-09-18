Sábado – Pense por si

18 de setembro de 2025 às 20:55

Caos em Paris: protestos contra Macron terminam em confrontos com gás lacrimogéneo

Parisienses saíram à rua para contestar Macron e as suas políticas de contenção orçamental, mas o protesto transformou-se num campo de batalha. A polícia interveio com gás lacrimogéneo perante barricadas improvisadas e confrontos com manifestantes.

