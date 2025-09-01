Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de setembro de 2025 às 22:39

Cão resgatado de canal na Florida por agentes em caiaque

Dois polícias americanos usaram um caiaque emprestado para salvar um cão exausto que estava em risco de se afogar num canal.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)