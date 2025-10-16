Sábado – Pense por si

16 de outubro de 2025 às 21:17

Cão resgatado após queda em desfiladeiro nos EUA

A polícia recorreu a um helicóptero para salvar um cão que caiu num desfiladeiro em Battleship Rock, no estado norte-americano do Arizona, e ficou incapaz de andar. O animal foi içado com um arnês especial e levado para uma clínica veterinária, onde se reencontrou com o dono.

