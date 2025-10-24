Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de outubro de 2025 às 22:46

Cão preso debaixo de carruagem do metro em Nova Iorque é resgatado pela polícia

Um pequeno cão chamado Moose foi salvo por agentes da polícia de Nova Iorque, depois de ter fugido de uma creche canina e ficado preso debaixo de uma carruagem numa estação de metro, em Manhattan.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h